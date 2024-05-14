Две воинские части получили 45 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара передал еще 45 FPV-дронов защитникам из двух подразделений, которые защищают Украину на фронте. Об этом говорится в сюжете Новини.Live, передает УНН.

Отмечается, что предоставленные беспилотники были приобретены по рекомендациям и пожеланиям операторов, которые отвечают за их использование. Они могут гарантированно нести более 1 кг взрывчатки на расстояние до 20 км.

"Не секрет, что сейчас в военном деле наступила новая эра - эра дронов. И к нам поступают многочисленные запросы от военных именно на покупку и передачу "птичек". Наш Фонд всегда старается оперативно реагировать на обращения от наших защитников. Мы закупаем и предоставляем бойцам разведывательные БПЛА, ударные дроны и антидронные системы со средствами РЭБ. На этот раз передали 45 FPV-дронов для двух воинских частей", - отметила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Боец 23-го отдельного стрелкового батальона с позывным "Буревій", который получал дроны, отметил, что в реалиях современной войны они используются и во время наступления, и во время обороны, и расходуются очень быстро.

"Хотели бы искренне поблагодарить Фонд Вадима Столара за системную помощь, которую он предоставляет нашему подразделению - а это чаще всего автомобили и беспилотники. Сегодня мы их получим, а завтра эти "птички" будут уничтожать врага на Бахмутском направлении", - добавил военный батальона "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени И. Сирко с позывным "Атаман".

"Каждый из этих дронов в руках опытных пилотов - это определенное количество уничтоженной вражеской техники и живой силы. А значит - сохраненные жизни и здоровье украинских военных, что является приоритетом для нашего Фонда", - сказал Вадим Столар.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, более 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидронные системы, РЭБ системы, а также 64 единицы специализированной автомобильной техники.