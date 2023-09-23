Тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк зіграють в основній сітці турніру WTA 500
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Друга та третя ракетки України Ангеліна Калініна та Марта Костюк зіграють в основній сітці турніру WTA 500, який пройде в Токіо (Японія). Грати будуть на кортах із хардовим покриттям, пише УНН.
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Ангеліна Калініна у першому колі зустрінеться з американкою Ешлін Крюгер. Тиждень тому 19-річна Крюгер виграла свій дебютний титул WTA на турнірі категорії 250 в Осаці.
Переможниця цієї пари у другому колі зіграє з француженкою Каролін Гарсією, яка посіяна під п'ятим номером. Це буде перша очна зустріч Калініної та Крюгер.
Марта Костюк у 1/16 фіналу зустрінеться з тенісисткою з росії дарією касаткіною, яка бере участь в турнірі під «нейтральним» прапором. Суперниці зустрінуться втретє: Костюк перемогла касаткіну двучі: на US Open у 2020 році та в Стамбулі в 2021-му.
У разі перемоги української спортсменки, у другому колі вона зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.
Матчі основної сітки турніру WTA 500 відбудуться з 25 вересня до 1 жовтня.
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