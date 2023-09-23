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Теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в основной сетке турнира WTA 500

Теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в основной сетке турнира WTA 500

Киев • УНН

 • 247421 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вторая и третья ракетки Украины Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в основной сетке турнира WTA 500, который пройдет в Токио (Япония). Играть будут на кортах с хардовым покрытием, пишет УНН.

Детали

Ангелина Калинина в первом круге встретится с американкой Эшлин Крюгер. Неделю назад 19-летняя Крюгер выиграла свой дебютный титул WTA на турнире категории 250 в Осаке.

Победительница этой пары во втором круге сыграет с француженкой Каролин Гарсией, которая посеяна под пятым номером. Это будет первая очная встреча Калининой и Крюгер.

Марта Костюк в 1/16 финала встретится с теннисисткой из россии Дарьей Касаткиной, которая участвует в турнире под «нейтральным» флагом. Соперницы встретятся в третий раз: Костюк победила касаткину дважды: на US Open в 2020 году и в Стамбуле в 2021-м.

В случае победы украинской спортсменки, во втором круге она сыграет против одной из победительниц квалификации.
Матчи основной сетки турнира WTA 500 пройдут с 25 сентября по 1 октября.

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