Дві тенісистки з України пробилися до чвертьфіналу турніру в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дві українські тенісистки Дарина Лопатецька і Катерина Козлова вийшли в чвертьфінал турніру ITF призовим фондом в 60 тисяч дол., в Торонто (Канада), повідомляє УНН із посиланням на Тенісний портал України.
Лопатецька зустрічалася з п’ятою сіяною бельгійкою Наомі Броуді і перемогла з рахунком 1:6, 6:1, 6:4.
У свою чергу, перша сіяна Козлова після поразки в чвертьфіналі Сагенея зіграє на цій же стадії в Торонто. У другому колі українка обіграла румунку Олександру Каданцу з рахунком 6:4, 3:6, 6:2.
Додамо також, наступною суперницею Козлової стане французька тенісистка Шеразад Рей.
Як раніше інформував УНН, українська тенісистка Еліна Світоліна в оприлюдненому 29 жовтня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) піднялася на три позиції і стала четвертою ракеткою світу.