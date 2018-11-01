Две теннисистки из Украины пробились в четвертьфинал турнира в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Две украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Екатерина Козлова вышли в четвертьфинал турнира ITF призовым фондом в 60 тысяч долл., в Торонто (Канада), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Лопатецкая встречалась с пятой сеяной бельгийкой Наоми Броуди и победила со счетом 1:6, 6:1, 6:4.
В свою очередь, первая сеяная Козлова после поражения в четвертьфинале Сагенея сыграет на этой же стадии в Торонто. Во втором круге украинка обыграла румынку Александру Каданцу со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Добавим также, следующей соперницей Козловой станет французская теннисистка Шеразад Рей.
Как ранее информировал УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина в обнародованном 29 октября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на три позиции и стала четвертой ракеткой мира.