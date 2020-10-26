Два з п’яти питань з опитування Зеленського стосувались миру на Донбасі - Резніков

“На мій погляд, два питання з п’яти стосувались миру на Донбасі — це питання, пов’язане з можливістю введення спеціального економічного режиму, і друге — це питання Будапештського меморандуму як одного з майданчиків, учасники якого могли б долучитись сьогодні в інтересах України до перемовин, пов’язаних як з Донбасом, так і з Кримом”, — заявив віце-прем’єр.

Нагадаємо, раніше сьогодні у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.



Як повідомляв УНН, на думку ОПОРИ, у опитування “5 питань від Президента” не має жодних ознак справжнього опитування.