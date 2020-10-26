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Два з п’яти питань з опитування Зеленського стосувались миру на Донбасі - Резніков

Два з п’яти питань з опитування Зеленського стосувались миру на Донбасі - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Два питання з “5 питань від Президента”, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, стосувались миру на Донбасі. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

“На мій погляд, два питання з п’яти стосувались миру на Донбасі — це питання, пов’язане з можливістю введення спеціального економічного режиму, і друге — це питання Будапештського меморандуму як одного з майданчиків, учасники якого могли б долучитись сьогодні в інтересах України до перемовин, пов’язаних як з Донбасом, так і з Кримом”, — заявив віце-прем’єр.

Нагадаємо, раніше сьогодні у “Слузі народу” повідомили про перші результати загальноукраїнського опитування “5 питань від Президента” після обробки 74% анкет.

Як повідомляв УНН, на думку ОПОРИ, у опитування “5 питань від Президента” не має жодних ознак справжнього опитування.

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