Два из пяти вопросов с опроса Зеленского касались мира на Донбассе - Резников

“На мой взгляд, два вопроса из пяти касались мира на Донбассе — это вопрос, связанный с возможностью ввода специального экономического режима, и второе — это вопрос Будапештского меморандума как одной из площадок, участники которого могли бы приобщиться сегодня в интересах Украины к переговорам, связанных как с Донбассом, так и с Крымом”, — заявил вице-премьер.

Напомним, ранее сегодня в “Слуге народа” сообщили о первых результатах всеукраинского опроса “5 вопросов от Президента” после обработки 74% анкет.



Как сообщал УНН, по мнению ОПОРЫ, в опрос “5 вопросов от Президента” нет никаких признаков настоящего опроса.