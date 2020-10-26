Два из пяти вопросов с опроса Зеленского касались мира на Донбассе - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Два вопроса с “5 вопросов от Президента”, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, касались мира на Донбассе. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
“На мой взгляд, два вопроса из пяти касались мира на Донбассе — это вопрос, связанный с возможностью ввода специального экономического режима, и второе — это вопрос Будапештского меморандума как одной из площадок, участники которого могли бы приобщиться сегодня в интересах Украины к переговорам, связанных как с Донбассом, так и с Крымом”, — заявил вице-премьер.
Напомним, ранее сегодня в “Слуге народа” сообщили о первых результатах всеукраинского опроса “5 вопросов от Президента” после обработки 74% анкет.
Как сообщал УНН, по мнению ОПОРЫ, в опрос “5 вопросов от Президента” нет никаких признаков настоящего опроса.