Два Су-34 зіткнулися в небі над РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися в п’ятницю в небі над Липецької областю через помилки льотчиків. Про це повідомило російському агентству ТАСС джерело в силових структурах регіону, пише УНН.
“Зіткнення в Липецькій області двох літаків сталося з вини пілотів, зараз в подробиці аварії розбирається спеціальна комісія, яка, зокрема, буде встановлювати ступінь вини кожного з екіпажів (екіпаж одного Су-34 складається з командира і штурмана)”, — сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що те, що сталося оцінюється як серйозний авіаційний інцидент. “Один з літаків пошкоджений дуже серйозно і буде відновлюватися силами промисловості. Другий літак пошкоджений в меншій мірі, можливо його відновлення на аеродромі базування”, — сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що “льотчикам, можливо, доведеться відшкодовувати завдані збитки”.
Як повідомляв УНН, у Росії підтвердили загибель пілотів штурмовика Су-25УБ, який розбився на Північному Кавказі.