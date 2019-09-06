Два Су-34 столкнулись в небе над РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в пятницу в небе над Липецкой областью из-за ошибок летчиков. Об этом сообщил российскому агентству ТАСС источник в силовых структурах региона, пишет УНН.
“Столкновение в Липецкой области двух самолетов произошло по вине пилотов, сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей (экипаж одного Су-34 состоит из командира и штурмана)”, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что произошедшее оценивается как серьезный авиационный инцидент. “Один из самолетов поврежден очень серьезно и будет восстанавливаться силами промышленности. Второй самолет поврежден в меньшей степени, возможно его восстановление на аэродроме базирования”, — сказал собеседник агентства, отметив, что “летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб”.
Как сообщал УНН, в России подтвердили гибель пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился на Северном Кавказе.