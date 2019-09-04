У Росії підтвердили загибель пілотів штурмовика Су-25УБ, який розбився на Північному Кавказі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Тіла пілотів у вівторок на Ставропіллі навчально-бойового штурмовика Су-25УБ виявлені в літаку, повідомили російському агентству ТАСС в середу у військовій прокуратурі Південного військового округу, передає УНН.
Раніше про їхню загибель агентству повідомило джерело в екстрених службах.
“Тіла пілотів літака знайдено. Двоє людей. Виявлено в літаку”, — сказав представник відомства.
Загибель льотчиків підтвердили в Міноборони. “Комісією Міністерства оборони Російської Федерації, що працює на місці падіння літака Су-25УБ в Ставропольському краї, встановлена загибель двох пілотів. Льотчики не встигли катапультуватися”, — сказали у відомстві.
Джерело у військових колах в свою чергу уточнило ТАСС, що офіцери закінчували Краснодарське вище військове авіаційне училище льотчиків. Інше джерело додало ТАСС, що пілоти штурмовика — випускники 2003 та 2011 років.
Військова прокуратура Південного військового округу почала перевірку в зв’язку з падінням навчально-бойового літака. Повідомлялося про виявлення місця падіння літака в поле.
Як писав УНН, російський штурмовик Су-25УБ розбився на Північному Кавказі.