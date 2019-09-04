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6 марта, 14:10 • 117517 просмотра

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В России подтвердили гибель пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился на Северном Кавказе

В России подтвердили гибель пилотов штурмовика Су-25УБ, который разбился на Северном Кавказе

Киев  •  УНН

 • 10434 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Тела пилотов во вторник на Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25УБ обнаружены в самолете, сообщили российскому агентству ТАСС в среду в военной прокуратуре Южного военного округа, передает УНН.

Ранее об их гибели агентству сообщил источник в экстренных службах.

“Тела пилотов самолета найдены. Два человека. Обнаружены в самолете”, — сказал представитель ведомства.

Гибель летчиков подтвердили в Минобороны. “Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться”, — сказали в ведомстве.

Источник в военных кругах в свою очередь уточнил ТАСС, что офицеры заканчивали Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Другой источник добавил ТАСС, что пилоты штурмовика — выпускники 2003 и 2011 годов.

Военная прокуратура Южного военного округа начала проверку в связи с падением учебно-боевого самолета. Сообщалось об обнаружении места падения самолета в поле.

Как писал УНН, российский штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе.

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