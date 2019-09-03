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Російський штурмовик Су-25УБ розбився на Північному Кавказі

Київ • УНН

 • 10557 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Штурмовик Су-25УБ зазнав аварії в Ставропольському краї. Про це у вівторок повідомили в Міноборони Росії, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“3 вересня за виконанні планового навчально-тренувального польоту в Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. В даний час фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає”, — повідомили у військовому відомстві.

За словами співрозмовника агентства, обидва пілоти катапультувалися, їх доля поки не відома. Літак, що розбився вилетів з аеродрому в Будьонівську.

Міноборони підтвердило крах штурмовика Су-25УБ, уточнивши, що аварія сталася в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Інші подробиці події Міноборони поки не повідомило.

Як повідомляв УНН, російський МіГ-35 втратив частину крила під час польоту на авіашоу.

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