Російський штурмовик Су-25УБ розбився на Північному Кавказі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Штурмовик Су-25УБ зазнав аварії в Ставропольському краї. Про це у вівторок повідомили в Міноборони Росії, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“3 вересня за виконанні планового навчально-тренувального польоту в Ставропольському краї зазнав аварії літак Су-25УБ. В даний час фахівці пошуково-рятувальної служби здійснюють пошук двох льотчиків. Політ виконувався без боєкомплекту. Літак впав в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає”, — повідомили у військовому відомстві.
За словами співрозмовника агентства, обидва пілоти катапультувалися, їх доля поки не відома. Літак, що розбився вилетів з аеродрому в Будьонівську.
Міноборони підтвердило крах штурмовика Су-25УБ, уточнивши, що аварія сталася в безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає. Інші подробиці події Міноборони поки не повідомило.
Як повідомляв УНН, російський МіГ-35 втратив частину крила під час польоту на авіашоу.