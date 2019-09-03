Российский штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет”, — сообщили в военном ведомстве.
По словам собеседника агентства, оба пилота катапультировались, их судьба пока не известна. Разбившийся самолет вылетел с аэродрома в Буденновске.
Минобороны подтвердило крушение штурмовика Су-25УБ, уточнив, что авария произошла в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Другие подробности произошедшего Минобороны пока не сообщило.
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