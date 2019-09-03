Российский штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

“3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет”, — сообщили в военном ведомстве.

По словам собеседника агентства, оба пилота катапультировались, их судьба пока не известна. Разбившийся самолет вылетел с аэродрома в Буденновске.

Минобороны подтвердило крушение штурмовика Су-25УБ, уточнив, что авария произошла в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Другие подробности произошедшего Минобороны пока не сообщило.

Как сообщал УНН, российский МиГ-35 потерял часть крыла во время полета на авиашоу.