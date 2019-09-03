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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 13762 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125137 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116546 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126437 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150848 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Российский штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

Российский штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

Киев  •  УНН

 • 10555 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет”, — сообщили в военном ведомстве.

По словам собеседника агентства, оба пилота катапультировались, их судьба пока не известна. Разбившийся самолет вылетел с аэродрома в Буденновске.

Минобороны подтвердило крушение штурмовика Су-25УБ, уточнив, что авария произошла в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Другие подробности произошедшего Минобороны пока не сообщило.

Как сообщал УНН, российский МиГ-35 потерял часть крыла во время полета на авиашоу.

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