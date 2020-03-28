Два іспанські футбольні клуби урізали зарплатню футболістам на час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Іспанські ФК "Атлетіко" та "Еспаньол" оголосили про зменшення виплат заробітної платні своїм футболістам та працівникам команд, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Каталонський клуб урізав зарплатні на 70 відсотків не тільки футболістам та працівникам команди, але й представникам молодіжних, юнацьких та жіночих команд.
Один із лідерів Ла Ліги "Атлетіко" зменшить виплати футболістам, тренерам та технічному персоналу "матрацників".
Нагадаємо, що частина футболістів "Барселони" негативно виступила проти можливого зниження оплати на час пандемії коронавірусу.