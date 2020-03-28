Два испанских футбольных клуба урезали зарплату футболистам на время пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58747 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68164 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80295 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102677 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84568 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102484 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105799 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130873 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130300 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Два испанских футбольных клуба урезали зарплату футболистам на время пандемии коронавируса

Два испанских футбольных клуба урезали зарплату футболистам на время пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11259 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Испанские ФК "Атлетико" и "Эспаньол" объявили об уменьшении выплат заработной платы своим футболистам и сотрудникам команд, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Каталонский клуб урезал зарплаты на 70 процентов не только футболистам и сотрудникам команды, но и представителям молодежных, юношеских и женских команд.

Один из лидеров Ла Лиги "Атлетико" уменьшит выплаты футболистам, тренерам и техническому персоналу "матрасников".

Напомним, что часть футболистов "Барселоны" негативно выступила против возможного снижения оплаты на время пандемии коронавируса.

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