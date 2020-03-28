Два испанских футбольных клуба урезали зарплату футболистам на время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Испанские ФК "Атлетико" и "Эспаньол" объявили об уменьшении выплат заработной платы своим футболистам и сотрудникам команд, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Каталонский клуб урезал зарплаты на 70 процентов не только футболистам и сотрудникам команды, но и представителям молодежных, юношеских и женских команд.
Один из лидеров Ла Лиги "Атлетико" уменьшит выплаты футболистам, тренерам и техническому персоналу "матрасников".
Напомним, что часть футболистов "Барселоны" негативно выступила против возможного снижения оплаты на время пандемии коронавируса.