Частина ФК "Барселона" виступила проти пониження зарплати на час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Менеджмент іспанського футбольного гранда — “Барселони” забажала знизити зарплату футболістам каталонського колективу, передає УНН з посиланням на Sport.es.
Каталонський клуб запропонував скорочення заробітної плати на 70 відсотків протягом усього строку під час пандемії коронавірусу.
Частина гравців відкинула пропозицію клубу — вони проти застосування цього скорочення і навіть такого підходу. Дані гравці не розуміють, чому президент повинен вдаватися до таких дій, коли клуб зробив неефективні дії з менеджменту.
Є й інші гравці в колективі, які вважають, що пропозиція клубу є прийнятною і має бути прийнятою до уваги.
Третя частина чекає на рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.
Нагадаємо, що “Барселона” погодилася розстатися із вісьмома гравцями в літній трансферний період.