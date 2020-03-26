Частина ФК "Барселона" виступила проти пониження зарплати на час пандемії коронавірусу

Каталонський клуб запропонував скорочення заробітної плати на 70 відсотків протягом усього строку під час пандемії коронавірусу.

Частина гравців відкинула пропозицію клубу — вони проти застосування цього скорочення і навіть такого підходу. Дані гравці не розуміють, чому президент повинен вдаватися до таких дій, коли клуб зробив неефективні дії з менеджменту.

Є й інші гравці в колективі, які вважають, що пропозиція клубу є прийнятною і має бути прийнятою до уваги.

Третя частина чекає на рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Нагадаємо, що “Барселона” погодилася розстатися із вісьмома гравцями в літній трансферний період.