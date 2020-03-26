Часть ФК "Барселона" выступила против понижения зарплаты на время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Менеджмент испанского футбольного гранда - "Барселоны" пожелала снизить зарплату футболистам каталонского коллектива, передает УНН со ссылкой на Sport.es.
Каталонский клуб предложил сокращение заработной платы на 70 процентов в течение всего срока во время пандемии коронавируса.
Часть игроков отвергла предложение клуба — они против применения этого сокращения и даже такого подхода. Данные игроки не понимают, почему президент должен прибегать к таким действиям, когда клуб сделал неэффективные действия по менеджменту.
Есть и другие игроки в коллективе, которые считают, что предложение клуба является приемлемым и должно быть принято во внимание.
Третья часть ждет решения Ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки восстановления сезона.
Напомним, что “Барселона” согласилась расстаться с восемью игроками в летний трансферный период.