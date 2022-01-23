Дуже уважно спостерігаємо: у МЗС Німеччини заперечують плани евакуації сімей дипломатів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У МЗС Німеччини спростували інформацію про розробку плану евакуації сімей співробітників німецького посольства в Україні, передає УНН із посиланням на DW.
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У МЗС ФРН заявили: "Ми дуже уважно спостерігаємо за тим, як ситуація з безпекою персоналу наших представництв в Україні, а також перебуваємо в тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та на міжнародному рівні".
Наразі, однак, з боку зовнішньополітичного відомства не вживаються "ніяких заходів щодо скорочення чисельності співробітників посольства та членів їхніх сімей", йдеться у заяві МЗС.
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Видання Bild, у свою чергу, повідомило, що міністерство закордонних справ Німеччини розробляє план евакуації сімей співробітників німецького посольства в Україні. Підготовка ведеться у разі ескалації ситуації у країні.
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Як писав УНН, Lufthansa переносить нічні рейси до Києва. Пасажирам повідомили, що через побоювання можливого вторгнення Росії.