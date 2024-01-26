Дуже небезпечно, але працює низка відповідальних галузей, зокрема вугільна та аграрна – Філашкін розповів про ситуацію у Донецькій області

На Донеччині немає вже два роки абсолютно безпечних місць, але працюють різні галузі, серед яких особливо вагомий внесок у економіку Донеччини забезпечує вугільна галузь, в якій працюють наразі біля 20 тис. людей; крім того, незважаючи на втрату і руйнування землі, продовжують роботу аграрії, щодо продукції яких направлено звернення у Мінагрополітики про забезпечення пільгового режиму.

Про це передає УНН, із посиланням на інтерв’ю голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Деталі

Абсолютно безпечних місць на Донеччині немає вже два роки. Ми постійно говоримо, люди які не задіяні на об’єктах критичної інфраструктури, на обороні міста – щоб виїздили з Донеччини.

Посадовець зазначив, що вугільна галузь забезпечує вагомий внесок в економіку Донеччини, за словами Філашкіна на шахтах Донеччини працюють біля 20 тис. людей; 1300 людей були працевлаштовані останнім часом. Заробітна плата там складає від 25 тис. до 75 тис грн. Він підкреслив, що це відповідальний напрямок, оскільки на вуглі працюють усі наші ТЕЦ.

Посадовець розповів про деталі свого звернення до Кабміну шодо пільгових тарифів для аграріїв Донеччини.

Ми повинні підставляти плече нашим аграріям, оскільки дуже велика кількість землі втрачена, зруйнована, тому ми звернулися до Мінагрополітики, щоби вони зробили пільгову категорію перевезення залізничним транспортом маслічних та зернових культур, які виростили наші аграрії. Ми поспілкувалися з колегами з інших областей. Зараз цей напрямок роботи розглядається Мінагрополітики.