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Дуже небезпечно, але працює низка відповідальних галузей, зокрема вугільна та аграрна – Філашкін розповів про ситуацію у Донецькій області

Дуже небезпечно, але працює низка відповідальних галузей, зокрема вугільна та аграрна – Філашкін розповів про ситуацію у Донецькій області

Київ • УНН

 • 32105 перегляди

Незважаючи на постійну небезпеку в Донецькій області, такі важливі галузі, як вугільна промисловість і сільське господарство, продовжують працювати, причому у вугільній промисловості зайнято близько 20 000 осіб. Також було зроблено заклик до надання пільгового режиму для місцевих фермерів, які постраждали від втрати землі та руйнувань.

На Донеччині немає вже два роки абсолютно безпечних місць, але працюють різні галузі, серед яких особливо вагомий внесок у економіку Донеччини забезпечує вугільна галузь, в якій працюють наразі біля 20 тис. людей; крім того, незважаючи на втрату і руйнування землі, продовжують роботу аграрії, щодо продукції яких направлено звернення у Мінагрополітики про забезпечення пільгового режиму.

Про це передає УНН, із посиланням на інтерв’ю голови Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Деталі

Абсолютно безпечних місць на Донеччині немає вже два роки. Ми постійно говоримо, люди які не задіяні на об’єктах критичної інфраструктури, на обороні міста – щоб виїздили з Донеччини.

- повідомив голова Донецької ОДА.

Посадовець зазначив, що вугільна галузь забезпечує вагомий внесок в економіку Донеччини, за словами Філашкіна на шахтах Донеччини працюють біля 20 тис. людей; 1300 людей були працевлаштовані останнім часом. Заробітна плата там складає від 25 тис. до 75 тис грн. Він підкреслив, що це відповідальний напрямок, оскільки на вуглі працюють усі наші ТЕЦ.

Посадовець розповів про деталі свого звернення до Кабміну шодо пільгових тарифів для аграріїв Донеччини.

Ми повинні підставляти плече нашим аграріям, оскільки дуже велика кількість землі втрачена, зруйнована, тому ми звернулися до Мінагрополітики, щоби вони зробили пільгову категорію перевезення залізничним транспортом маслічних та зернових культур, які виростили наші аграрії. Ми поспілкувалися з колегами з інших областей. Зараз цей напрямок роботи розглядається Мінагрополітики. 

- повідомив Філашкін.

Також голова Донецкої ОДА розповів про підтримку галузі освіти та забезпечення дітей необхідним для навчання, зазначивши, що понад 7000 комп’ютерів було надано учням та вчителям.

Зараз усі діти Донеччини навчаються дистанційно. Хочу подякувати міжнародним партнерам за підтримку. Тільки за 2022 рік, ми передали 2861 комп’ютер – це і вчителям. Плюс 4 245 було передано дітям. Перша категорія дітей – це діти з інвалідністю, діти, які позбавлені батьківських прав. Діти, які втратили батьків. 

- повідомив Філашкін.

Нагадаємо

Протягом минулої доби окупаційні війська рф завдали вісім ударів по різних районах Донеччини. В результаті ворожих обстрілів було поранено шестеро людей та пошкоджено десятки будинків.

Міністерство реінтеграції України оновило перелік територій, на яких здійснюються військові дії або тимчасова окупація Росією. Зміни вносяться за погодженням з Міністерством оборони та обласними військовими адміністраціями.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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