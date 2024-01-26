Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій окупованих росією та тих, де ведуться бойові дії

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України актуалізували перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Відповідний наказ за підписом Ірини Верещук з’явився на сайті відомства, передає УНН.

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Згідно з наказом Мінреінтеграції від 20 грудня 2023 року затверджені зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у ще грудні позаминулого 2022 року та періодично оновлюється.

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Зміни у документ вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Із оновленим переліком можна ознайомитись тут.