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Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій окупованих росією та тих, де ведуться бойові дії

Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій окупованих росією та тих, де ведуться бойові дії

Київ • УНН

 • 122541 перегляди

Міністерство реінтеграції України оновило перелік територій, на яких здійснюються військові дії або тимчасова окупація Росією. Зміни вносяться за погодженням з Міністерством оборони та обласними військовими адміністраціями.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України актуалізували перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Відповідний наказ за підписом Ірини Верещук з’явився на сайті відомства, передає УНН.

Деталі

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 20 грудня 2023 року затверджені зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у ще грудні позаминулого 2022 року та періодично оновлюється.

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Зміни у документ вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Із оновленим переліком можна ознайомитись тут. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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