Мінреінтеграції актуалізувало перелік територій окупованих росією та тих, де ведуться бойові дії
Київ • УНН
Міністерство реінтеграції України оновило перелік територій, на яких здійснюються військові дії або тимчасова окупація Росією. Зміни вносяться за погодженням з Міністерством оборони та обласними військовими адміністраціями.
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України актуалізували перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Відповідний наказ за підписом Ірини Верещук з’явився на сайті відомства, передає УНН.
Деталі
Згідно з наказом Мінреінтеграції від 20 грудня 2023 року затверджені зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у ще грудні позаминулого 2022 року та періодично оновлюється.
У Мінреінтеграції розповіли, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати ще на пів року01.12.23, 11:39 • 24896 переглядiв
Зміни у документ вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.
Із оновленим переліком можна ознайомитись тут.