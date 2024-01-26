Минреинтеграции актуализировало перечень территорий оккупированных Россией и тех, где ведутся боевые действия
Киев • УНН
Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины актуализировали перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия. Соответствующий приказ за подписью Ирины Верещук появился на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
Согласно приказу Минреинтеграции от 20 декабря 2023 года утверждены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.
Отмечается, что указанный Перечень был утвержден в еще декабре позапрошлого 2022 года и периодически обновляется.
В Минреинтеграции рассказали каким категориям ВПЛ автоматически продлят выплаты еще на полгода01.12.23, 11:39 • 24894 просмотра
Изменения в документ вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
С обновленным перечнем можно ознакомиться здесь.