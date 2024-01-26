Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  32584 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  100008 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  112201 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  150894 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  177343 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  176240 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  191102 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  195592 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  167450 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155768 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 13:06  •  14247 просмотра

Read in English

Несмотря на постоянную опасность в Донецкой области, такие важные отрасли, как угольная промышленность и сельское хозяйство, продолжают работать, причем в угольной промышленности занято около 20 000 человек. Также был сделан призыв к предоставлению льготного режима для местных фермеров, пострадавших от потери земли и разрушений.

В Донецкой области нет уже два года абсолютно безопасных мест, но работают различные отрасли, среди которых особенно весомый вклад в экономику Донетчины обеспечивает угольная отрасль, в которой работают сейчас около 20 тыс. человек; кроме того, несмотря на потерю и разрушение земли, продолжают работу аграрии, относительно продукции которых направлено обращение в Минагрополитики об обеспечении льготного режима.

Об этом передает УНН, со ссылкой на интервью главы Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина в эфире телемарафона "Единые новости".

Детали

Абсолютно безопасных мест в Донецкой области нет уже два года. Мы постоянно говорим, люди, которые не задействованы на объектах критической инфраструктуры, на обороне города - чтобы выезжали из Донецкой области.

- сообщил председатель Донецкой ОГА.

Чиновник отметил, что угольная отрасль обеспечивает весомый вклад в экономику Донецкой области, по словам Филашкина на шахтах Донетчины работают около 20 тыс. человек; 1300 человек были трудоустроены в последнее время. Заработная плата там составляет от 25 тыс. до 75 тыс грн. Он подчеркнул, что это ответственное направление, поскольку на угле работают все наши ТЭЦ.

Чиновник рассказал о деталях своего обращения в Кабмин относительно льготных тарифов для аграриев Донетчины.

Мы должны подставлять плечо нашим аграриям, поскольку очень большое количество земли потеряно, разрушено, поэтому мы обратились в Минагрополитики, чтобы они сделали льготную категорию перевозки железнодорожным транспортом масличных и зерновых культур, которые вырастили наши аграрии. Мы пообщались с коллегами из других областей. Сейчас это направление работы рассматривается Минагрополитики. 

- сообщил Филашкин.

Также председатель Донецкой ОГА рассказал о поддержке отрасли образования и обеспечении детей необходимым для обучения, отметив, что более 7000 компьютеров было предоставлено ученикам и учителям.

Сейчас все дети Донетчины учатся дистанционно. Хочу поблагодарить международных партнеров за поддержку. Только за 2022 год, мы передали 2861 компьютер - это и учителям. Плюс 4 245 было передано детям. Первая категория детей - это дети с инвалидностью, дети, которые лишены родительских прав. Дети, которые потеряли родителей. 

- сообщил Филашкин.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь ударов по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.

Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Дуже небезпечно, але працює низка відповідальних галузей, зокрема вугільна та аграрна – Філашкін розповів про ситуацію у Донецькій області
It's very dangerous, but there are a number of responsible industries, including coal and agriculture - Filashkin spoke about the situation in Donetsk region
Новости по теме

Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

Несмотря на постоянную опасность в Донецкой области, такие важные отрасли, как угольная промышленность и сельское хозяйство, продолжают работать, причем в угольной промышленности занято около 20 000 человек. Также был сделан призыв к предоставлению льготного режима для местных фермеров, пострадавших от потери земли и разрушений.

Война •   •  14247 просмотра
Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину

АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую скважину с суточным дебитом 250 тыс. кубометров газа. Это уже 10-я скважина на месторождении, которая является частью постоянных усилий по увеличению добычи за счет разведки и разработки новых месторождений.

Экономика •   •  10362 просмотра
"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину

Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.

Политика •   •  11425 просмотра
Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги

российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы

российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы.

Война •   •  12331 просмотра
российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы

Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы

российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.

Политика •   •  12224 просмотра
Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы

Украина может перенести часть производства дронов в Литву

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может начать производство беспилотников в Литве в рамках взаимовыгодного соглашения, направленного на подготовку к потенциальным военным угрозам.

Политика •   •  12014 просмотра
Украина может перенести часть производства дронов в Литву

В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны

Президент Молдовы Майя Санду создала комиссию, которая в течение пяти месяцев должна разработать Национальную стратегию обороны. Комиссию возглавит министр обороны, а в ее состав войдут представители государственных органов, международных экспертов и неправительственных организаций.

Новости Мира •   •  9039 просмотра
В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны

Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.

Общество •   •  10620 просмотра
Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС

Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара.

Общество •   •  11331 просмотра
Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара

Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников

Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников.

Война •   •  16187 просмотра
Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников