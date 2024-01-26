Очень опасно, но работают ряд ответственных отраслей, в частности угольная и аграрная - Филашкин рассказал о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области нет уже два года абсолютно безопасных мест, но работают различные отрасли, среди которых особенно весомый вклад в экономику Донетчины обеспечивает угольная отрасль, в которой работают сейчас около 20 тыс. человек; кроме того, несмотря на потерю и разрушение земли, продолжают работу аграрии, относительно продукции которых направлено обращение в Минагрополитики об обеспечении льготного режима.

Об этом передает УНН, со ссылкой на интервью главы Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина в эфире телемарафона "Единые новости".

Детали

Абсолютно безопасных мест в Донецкой области нет уже два года. Мы постоянно говорим, люди, которые не задействованы на объектах критической инфраструктуры, на обороне города - чтобы выезжали из Донецкой области. - сообщил председатель Донецкой ОГА.

Чиновник отметил, что угольная отрасль обеспечивает весомый вклад в экономику Донецкой области, по словам Филашкина на шахтах Донетчины работают около 20 тыс. человек; 1300 человек были трудоустроены в последнее время. Заработная плата там составляет от 25 тыс. до 75 тыс грн. Он подчеркнул, что это ответственное направление, поскольку на угле работают все наши ТЭЦ.

Чиновник рассказал о деталях своего обращения в Кабмин относительно льготных тарифов для аграриев Донетчины.

Мы должны подставлять плечо нашим аграриям, поскольку очень большое количество земли потеряно, разрушено, поэтому мы обратились в Минагрополитики, чтобы они сделали льготную категорию перевозки железнодорожным транспортом масличных и зерновых культур, которые вырастили наши аграрии. Мы пообщались с коллегами из других областей. Сейчас это направление работы рассматривается Минагрополитики. - сообщил Филашкин.

Также председатель Донецкой ОГА рассказал о поддержке отрасли образования и обеспечении детей необходимым для обучения, отметив, что более 7000 компьютеров было предоставлено ученикам и учителям.

Сейчас все дети Донетчины учатся дистанционно. Хочу поблагодарить международных партнеров за поддержку. Только за 2022 год, мы передали 2861 компьютер - это и учителям. Плюс 4 245 было передано детям. Первая категория детей - это дети с инвалидностью, дети, которые лишены родительских прав. Дети, которые потеряли родителей. - сообщил Филашкин.

Напомним,

За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь ударов по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.

Министерство реинтеграции Украины обновило перечень территорий, на которых осуществляются военные действия или временная оккупация Россией. Изменения вносятся по согласованию с Министерством обороны и областными военными администрациями.