"Думками навиворіт 2" очолює бокс-офіс США, касові збори у світі вже понад мільярд доларів
Київ • УНН
Анімаційний фільм студії Pixar "Навиворіт 2" зібрав понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті.
У рекордні терміни анімаційний фільм студії Pixar перевищив $1 млрд у світовому прокаті. Пише УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
Деталі
Третій тиждень поспіль анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" (Inside Out 2) лідирує в північноамериканському прокаті зібравши 469,3 мільйона доларів у Північній Америці.
За кордоном фільм зібрав ще $108 мільйонів, а його міжнародні збори склали $545,5 мільйона та $1,015 мільярда у світовому прокаті.
Довідка
Сиквел, знятий Келсі Манн, представляє абсолютно новий набір емоцій, які переходять у "головні" приміщення, коли юна героїня історії, Райлі, стає підлітком. Радість, Печаль, Гнів, Страх і Огида не зовсім впевнені, як ставитися до приходу Тривоги, Заздрості, Нудьги і Збентеження.
Доповнення
Цікаво, що "Думками навиворіт 2" - перший фільм з часів "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом у головних ролях, який приєднався до ексклюзивного клубу фільмів, що зібрали понад мільярд доларів у міжнародному прокаті.
Серед анімаційних фільмів він також став одинадцятим, що досягнув цієї позначки. Очолює список компанія Disney, яка має вісім стрічок у "тисячодоларовому клубі", як від Pixar, так і від Walt Disney Animation.
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