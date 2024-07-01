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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 09:42  •  12949 просмотра

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Анимационный фильм студии Pixar "Наизнанку 2" собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

В рекордные сроки анимационный фильм студии Pixar превысил $1 млрд в мировом прокате. Пишет УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Третью неделю подряд анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" (Inside Out 2) лидирует в североамериканском прокате собрав 469,3 миллиона долларов в Северной Америке.

За рубежом фильм собрал еще $108 миллионов, а его международные сборы составили $545,5 миллиона и $1,015 миллиарда в мировом прокате.

Справка

Сиквел, снятый Кэлси Манн, представляет совершенно новый набор эмоций, которые переходят в "главные" помещения, когда юная героиня истории, Райли, становится подростком. Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение не совсем уверены, как относиться к приходу Тревоги, Зависти, Скуки и Смущения.

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Дополнение

Интересно, что "Мыслями наизнанку 2" - первый фильм со времен "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, который присоединился к эксклюзивному клубу фильмов, собравших более миллиарда долларов в международном прокате.

Среди анимационных фильмов он также стал одиннадцатым, достигшим этой отметки. Возглавляет список компания Disney, которая имеет восемь лент в "тысячедолларовом клубе", как от Pixar, так и от Walt Disney Animation.

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть30 июня 2024, 16:16 • 86394 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураУНН Lite
pivnichna-amerykaСеверная Америка
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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