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Фільм "Барбі" офіційно став найкасовішим релізом року

Фільм "Барбі" офіційно став найкасовішим релізом року

Київ • УНН

 • 686541 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Фентезійна комедія "Барбі" зібрала у світовому прокаті 1,36 мільярда доларів, ставши найкасовішим фільмом року у світі, обігнавши анімаційний пригодницький фільм "Фільм про братів Супер Маріо", який зібрав 1,35 мільярда доларів у світовому прокаті, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

"Барбі" зібрала в Північній Америці 600 мільйонів доларів, а раніше в серпні обігнала "Маріо" (574 мільйони доларів) і стала найбільшим релізом 2023 року в прокаті всередині країни. На сьогодні в міжнародному прокаті фільм зібрав приголомшливі 760 мільйонів доларів.

Цей блокбастер із касою в 162 мільйони доларів став найкращим дебютом року. "Барбі" залишався фільмом № 1 протягом чотирьох вихідних поспіль і зрештою став найкасовішим фільмом, знятим виключно жінкою. Наразі він на 14-му місці в США і на 15-му - у світі.

Після свого останнього досягнення "Барбі" стала найкасовішим світовим релізом Warner Bros. за весь час, затьмаривши "Гаррі Поттер і дари смерті: Частина 2", що вийшов 2011 року (1,34 мільярда доларів, без урахування інфляції). Фільм також уже перевершив супергеройську епопею Крістофера Нолана "Темний лицар" (536 мільйонів доларів) як найбільший американський проект студії за 100 років.

Нагадаємо

"Барбі" стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні.

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