Фильм "Барби" официально стал самым кассовым релизом года

Детали

"Барби" собрала в Северной Америке 600 миллионов долларов, а ранее в августе обогнала "Марио" (574 миллиона долларов) и стала самым крупным релизом 2023 года в прокате внутри страны. На сегодняшний день в международном прокате фильм собрал ошеломляющие 760 миллионов долларов.

Этот блокбастер с кассой в 162 миллиона долларов стал лучшим дебютом года. "Барби" оставался фильмом № 1 в течение четырех выходных подряд и в конечном итоге стал самым кассовым фильмом, снятым исключительно женщиной. На данный момент он на 14-м месте в США и на 15-м - в мире.

После своего последнего достижения "Барби" стала самым кассовым мировым релизом Warner Bros. за все время, затмив вышедший в 2011 году "Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2" (1,34 миллиарда долларов, без учета инфляции). Фильм также уже превзошел супергеройскую эпопею Кристофера Нолана "Темный рыцарь" (536 миллионов долларов) как крупнейший американский проект студии за 100 лет.

Напомним

"Барби" стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в Украине.