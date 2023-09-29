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Думала, що безпілотник: у москві персіонерка викликала поліцію через пральну машину сусідів

Думала, що безпілотник: у москві персіонерка викликала поліцію через пральну машину сусідів

Київ • УНН

 • 152961 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У москві пенсіонерка викликала поліцію через пральну машину у сусідів, бо подумала, що ті запустили безпілотник. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, пише УНН.

Деталі

У москві кронштадтському бульварі. 82-річна жінка почула дивний гул і вирішила, що над столицею кружляє підозрілий безпілотник. Пенсіонерка визначила, що запустили дрон її сусіди.

Пенсіонерка терміново викликала поліцію і повідомила, що раніше працювала у кдб. Незабаром до будинку прийшов патруль, який досліджував місцевість на наявність диверсантів.

Згодом виявилося, що у сусідів лише шуміла пральна машина, і жінка прийняла цей звук за БПЛА.

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