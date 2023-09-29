Думала, что беспилотник: в москве персионерка вызвала полицию из-за стиральной машины соседей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В москве пенсионерка вызвала полицию из-за стиральной машины у соседей, потому что подумала, что те запустили беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
В москве на кронштадтском бульваре. 82-летняя женщина услышала странный гул и решила, что над столицей кружит подозрительный беспилотник. Пенсионерка определила, что запустили дрон ее соседи.
Пенсионерка срочно вызвала полицию и сообщила, что раньше работала в кгб. Вскоре к дому пришел патруль, который исследовал местность на наличие диверсантов.
Впоследствии оказалось, что у соседей лишь шумела стиральная машина, и женщина приняла этот звук за БПЛА.
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