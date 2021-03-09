Дует українців здійснив переможні результативні дії у грі чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У рамках 30-го туру бельгійської Про Ліги ФК "Гент" нападника національної збірної України Романа Яремчука на власному стадіоні приймав "Остенде", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Форвард Яремчук з’явився на полі у стартовому складі “Буйволів” і на 41-й хвилині з передачі Романа Безуса забив м’яч, що приніс його команді перемогу в зустрічі з рахунком 1:0. Безус отримав жовту картку й дограв до 67-ї хвилини, а Яремчука тренер господарів замінив на 90+2-й.
Маючи на рахунку 40 очок, “Гент” розташувався на десятому місці в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.
Що передувало цьому
Яремчук увійшов до розширеного списку футболістів викликаних Андрієм Шевченко.