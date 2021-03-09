Дуэт украинцев сделал победные результативные действия в игре чемпионата Бельгии

Детали

Форвард Яремчук появился на поле в стартовом составе “Буйволов” и на 41-й минуте с передачи Романа Безуса забил мяч, принесший его команде победу во встрече со счетом 1:0. Безус получил желтую карточку и доиграл до 67-й минуты, а Яремчука тренер хозяев заменил на 90 + 2-й.

Имея на счету 40 очков, “Гент” расположился на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Что предшествовало этому

Яремчук вошел в расширенный список футболистов вызванных Андреем Шевченко.