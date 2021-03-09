Дуэт украинцев сделал победные результативные действия в игре чемпионата Бельгии

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55735 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76706 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110942 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146407 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196365 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193780 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280232 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В рамках 30-го тура бельгийской О Лиги ФК "Гент" нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на собственном стадионе принимал "Остенде", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Форвард Яремчук появился на поле в стартовом составе “Буйволов” и на 41-й минуте с передачи Романа Безуса забил мяч, принесший его команде победу во встрече со счетом 1:0. Безус получил желтую карточку и доиграл до 67-й минуты, а Яремчука тренер хозяев заменил на 90 + 2-й.

Имея на счету 40 очков, “Гент” расположился на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Что предшествовало этому

Яремчук вошел в расширенный список футболистов вызванных Андреем Шевченко.

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