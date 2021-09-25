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Дуда заявив, що Польща не повинна виконувати рішення заступника голови суду ЄС про штрафи за скандальну шахту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що Польща не повинна виконувати рішення заступника голови Суду ЄС, який зобов’язав її виплачувати 500 тис. євро в день за відмову від припинення видобутку вугілля на шахті “Турув”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio.

Перебуваючи з візитом у США, Анджей Дуда зазначив, що рішення про штрафи було прийнято одноосібно, що, за його словами, підриває сенс функціонування Суду Європейського союзу.

Цитата

“Хтось безвідповідальний вирішив, що потрібно припинити видобуток вугілля на шахті „Турув“, не розуміючи, що це — 7% всієї польської енергетики. Ця шахта заряджає електростанцію, яка забезпечує електроенергією значну частину нашої країни. І це проблема. Ми просто не в змозі зупинити цей видобуток вугілля, оскільки це обмежить наші запаси електроенергії. Можливо, це було зроблено для того, щоб ми купували енергію у Німеччині”, — сказав Дуда.

Що було раніше

Суд Євросоюзу в Люксембурзі зобов’язав Польщу щодня виплачувати штраф в розмірі 500 тис. євро, поки в країні не зупинять видобуток вугілля на шахті “Турув”.

В кінці лютого влада в Празі поскаржилися до суду в Люксембурзі на те, що видобуток вугілля на польській шахті нібито негативно впливає на ґрунтові води в регіоні. У травні Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити видобуток на шахті “Турув” до прийняття рішення по суті.

Додамо

За даними польських ЗМІ, уряд країни відмовляється зупиняти роботу шахти “Турув”, оскільки її закриття дестабілізує польську енергетичну систему. Зазначимо, що шахта “Турув” виробляє до 7% енергії в Польщі.

Прес-секретар польського уряду Петро Мюллер повідомив, що ніякі постанови вищого суду ЄС не повинні втручатися в сфери, які мають велике значення для фундаментальної безпеки країн-членів ЄС. За його словами, Польща хоче досягти мирного врегулювання суперечки з Чеською Республікою.

У той же час спікер Сенату Польщі Томаш Гродзкій написав в Twitter, що “Польща буде платити 500 тис. євро в день за неробство і некомпетентність прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, який стверджував, що справа щодо Турува вирішена”.

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