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Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение зампреда суда ЕС о штрафах за скандальную шахту

Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение зампреда суда ЕС о штрафах за скандальную шахту

Киев  •  УНН

 • 15969 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение заместителя председателя Суда ЕС, который обязал ее выплачивать 500 тыс. евро в день за отказ от приостановки добычи угля на шахте “Турув”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.

Пребывая с визитом в США, Анджей Дуда отметил, что решение о штрафах было принято единолично, что, по его словам, подрывает смысл функционирования Суда Европейского союза.

Цитата

“Кто-то безответственный решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте „Турув“, не понимая, что это — 7% всей польской энергетики. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть нашей страны. И это проблема. Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию в Германии”, — сказал Дуда.

Что было ранее

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать штраф в размере 500 тыс. евро, пока в стране не остановят добычу угля на шахте “Туров”.

В конце февраля власти в Праге пожаловались в суд в Люксембурге на то, что добыча угля на польской шахте якобы негативно влияет на грунтовые воды в регионе. В мае Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте “Турув” до принятия решения по существу.

Добавим

По данным польских СМИ, правительство страны отказывается останавливать работу шахты “Туров”, поскольку ее закрытие дестабилизирует польскую энергетическую систему. Отметим, что шахта “Туров” производит до 7% энергии в Польше.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что никакие постановления высшего суда ЕС не должны вмешиваться в сферы, которые имеют большое значение для фундаментальной безопасности стран-членов ЕС. По его словам, Польша хочет достичь мирного урегулирования спора с Чешской Республикой.

В то же время спикер Сената Польши Томаш Гродзкий написал в Twitter, что “Польша будет платить 500 тыс. евро в день за безделье и некомпетентность премьер-министра Матеуша Моравецкого, который утверждал, что дело касательно Турова решено”.

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