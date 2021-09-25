Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение зампреда суда ЕС о штрафах за скандальную шахту

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Польши Анжей Дуда заявил, что Польша не должна выполнять решение заместителя председателя Суда ЕС, который обязал ее выплачивать 500 тыс. евро в день за отказ от приостановки добычи угля на шахте “Турув”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polskie Radio.