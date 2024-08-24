Дуда: польські танки PT-91 "Твердий" беруть участь у боях під Курськом

Польські танки PT-91 "Твердий", які були передані Україні, активно беруть участь у бойових діях на території Курської області. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, підкресливши важливість підтримки, яку Польща надає Україні в боротьбі за свободу, передає УНН.

Деталі

"Ми зі зворушенням спостерігаємо, як передані нами танки PT-91 "Твердий" на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська. Україна демонструє свою силу та здатність контратакувати, показуючи, що війна не може бути безкарною," – заявив президент Дуда.