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Дуда: польські танки PT-91 "Твердий" беруть участь у боях під Курськом

Дуда: польські танки PT-91 "Твердий" беруть участь у боях під Курськом

Київ • УНН

 • 94450 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про активну участь польських танків PT-91 "Твердий" у боях на території Курської області. Він підкреслив важливість польської підтримки України в її боротьбі за свободу.

Польські танки PT-91 "Твердий", які були передані Україні, активно беруть участь у бойових діях на території Курської області. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, підкресливши важливість підтримки, яку Польща надає Україні в боротьбі за свободу, передає УНН

Деталі 

"Ми зі зворушенням спостерігаємо, як передані нами танки PT-91 "Твердий" на полі битви захищають Україну, борються в районі Курська. Україна демонструє свою силу та здатність контратакувати, показуючи, що війна не може бути безкарною," – заявив президент Дуда.

Ці танки стали частиною масштабної допомоги, яку Польща надає Україні в її боротьбі проти російської агресії. Президент Польщі підкреслив, що його країна гордиться тим, що може сприяти перемозі України на полі бою.

Польща вже підготувала 23 тис. українських військових - Дуда24.08.24, 19:30 • 101479 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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