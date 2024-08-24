Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Польские танки PT-91 «Твердый», которые были переданы Украине, активно участвуют в боевых действиях на территории Курской области. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, подчеркнув важность поддержки, которую Польша оказывает Украине в борьбе за свободу, передает УНН.

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«Мы с волнением наблюдаем, как переданные нами танки PT-91 «Твердый» на поле битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска. Украина демонстрирует свою силу и способность контратаковать, показывая, что война не может быть безнаказанной», - заявил президент Дуда.

Эти танки стали частью масштабной помощи, которую Польша предоставляет Украине в ее борьбе против российской агрессии. Президент Польши подчеркнул, что его страна гордится тем, что может способствовать победе Украины на поле боя.

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