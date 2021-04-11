Дубль Тотовицького приніс "Десні" десятий виграш у сезоні УПЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Чернігівська "Десна" здобула впевнений виграш у домашньому матчі 21 туру УПЛ проти "Олександрії", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Першими рахунок у матчі відкрили гості — відзначився Ковалець. Проте через три хвилини Імереков оформив гол-красень ударом п’ятою.

Друга половина була повністю за чернігівцями. Спочатку ударом головою відзначився Тотовицький. Далі Гуцуляк обвідним ударом з лівої поклав м’яч під дальню стійку. Крапку в компенсований час поставив Тотовицький — 4:1.

Для наставника “Десни” Олександра Рябоконя це 30-та домашня перемога в УПЛ.

Склади команд:

Десна: Литовка, Конопля, Тамм, Імереков, Сухоцький, Калітвінцев (Гітченко, 86), Гуцуляк, Огіря, Домбровський, Тотовицький, Безбородько (Картушов, 74). Запасні: Паст, Єрмаков, Діма, Чепурненко, Арвеладзе. Головний тренер: Олександр Рябоконь

Олександрія: Паньків, Ковалець (Стецьков, 64), Бухал (Гречишкін, 75), Лучкевич, Третьяков (Глоба, 87), Сітало, Шастал (Устименко, 75), Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра. Запасні: Білик, Мельник, Бабогло, Мірошниченко, Пашаєв. Головний тренер: Володимир Шаран.

Доповнення

“Десна” із 36 очками вирвалася на третій рядок. “Олександрія” сьома (26).

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