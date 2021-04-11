Дубль Тотовицкого принес "Десне" десятый выигрыш в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Черниговская “Десна” получила уверен выигрыш в домашнем матче 21 тура УПЛ против “Александрии”, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Первыми счет в матче открыли гости — отличился Ковалец. Однако через три минуты Имереков оформил гол-красавец ударом пяткой.
Вторая половина была полностью за черниговцами. Сначала ударом головой отличился Тотовицкий. Далее Гуцуляк обводным ударом с левой положил мяч под дальнюю штангу. Точку в компенсированное время поставил Тотовицкий — 4:1.
Для наставника “Десны” Александра Рябоконя это 30-домашняя победа в УПЛ.
Составы команд:
Десна: Литовка, Конопля, Тамм, Имереков, Сухоцкий, Калитвинцев (Гитченко, 86), Гуцуляк, Огиря, Домбровский, Тотовицкий, Безбородко (Картушов, 74). Запасные: Паст, Ермаков, Дима, Чепурненко, Арвеладзе. Главный тренер: Александр Рябоконь
Александрия: Панькив, Ковалец (Стецков, 64), Бухал (Гречишкин, 75), Лучкевич, Третьяков (Глоба, 87), Ситало, шныряли (Устименко, 75), Банада, Вантух, Бондаренко, Дубра. Запасные: Билык, Мельник, Бабогло, Мирошниченко, Пашаев. Главный тренер: Владимир Шаран.
Дополнение
“Десна” с 36 очками вырвалась на третью строчку. “Александрия” седьмая (26).