Дубінський про Шмигаля: це все бе-ме-ме

“Так, він (прем'єр-міністр України — ред.) уже є. Депутати обговорюють питання бюджету та виділення коштів на Фонд регіонального розвитку й соціально-економічний фонд. Для мене й так усе зрозуміло. Позицію нашу консолідовану я озвучив колегам. Їду займатися своїми справами. З ним (з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем — ред.) немає про що говорити. Адже це безглуздо. Вони не можуть грунтовно нічого зробити. Не можуть підготувати нормальний бюджет. Вони не можуть відповісти на питання: “Навіщо карантин вихідного дня?”, “А чи буде локдаун?”. Це все “бе-ме-ме", а суті жодної”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Дубінський про діяльність Шмигаля сказав: “ідіот біля керма економіки веде нас у прірву”.

УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", де очікують на приїзд прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка, обговорюватимуть законопроекти про СБУ та Бюро економічної безпеки, а також резонансні пункти проекту Бюджету на 2021 рік.