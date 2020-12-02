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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25122 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83166 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101892 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117959 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152624 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дубинский о Шмыгале: это все бе-ме-ме

Дубинский о Шмыгале: это все бе-ме-ме

Киев  •  УНН

 • 22264 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже на заседании фракции "Слуга народа". При этом, сам нардеп покинул помещение из-за нежелания общаться с главой правительства, поскольку считает это нецелесообразным. Об этом Дубинский заявил в эфире телеканала ZIK, информирует УНН.

"Да, он (премьер-министр Украины - ред.) уже есть. Депутаты обсуждают вопросы бюджета и выделение средств на Фонд регионального развития и социально-экономический фонд. Для меня и так все понятно. Позицию нашу консолидированную я озвучил коллегам. Еду заниматься своими делами. С ним (с премьер-министром Денисом шныряли - ред.) не о чем говорить. Ведь это бессмысленно. Они не могут основательно ничего сделать. Не могут подготовить нормальный бюджет. Они не могут ответить на вопрос: "Зачем карантин выходного дня?", "А будет ли локдаун?». Это все "бе-ме-ме", а сути ни нет", - отметил нардеп.

Напомним, ранее Дубинский о деятельности Шмыгале сказал: "идиот у руля экономики ведет нас в пропасть".

Сообщал, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа", где ожидают приезда премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра финансов Украины Сергея Марченко, будут обсуждать законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности, а также резонансные пункты проекта бюджета на 2021 год.

Украинские Национальные Новости

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