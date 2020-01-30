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Дубілет розповів, коли представлять нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Нову модель нарахування заробітної плати для керівників міністерств, відомств та держпідприємств представлять у лютому. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ, повідомляє кореспондент УНН.

Дубілет розповів, коли представлять нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам

“Я думаю, що протягом лютого ми представимо цю модель. У нас є напрацювання, я відправив презентацію Прем’єрові минулого тижня, наскільки знаю, він має обговорити цю „архітектуру“ з Президентом, і ми будемо далі рухатись по цьому питанню”, — розповів Дубілет.

Так, на його думку, потрібно відійти від існуючої системи надбавок і премій, замінивши їх змінною частиною окладу.

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“... замість цього потрібно робити фіксований оклад плюс якась примійна частина, що прив’язана до твоєї ефективності. Тобто, ... потрібно мати дуже прозорі чіткі правила, яким чином ця змінна частина визначається”, — сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єром-міністром Олексієм Гончаруком поставив перед урядом низку завдань, серед яких нова концепція заробітних плат та проведення кадрових змін.

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