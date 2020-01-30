Дубілет розповів, коли представлять нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Нову модель нарахування заробітної плати для керівників міністерств, відомств та держпідприємств представлять у лютому. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі Радіо НВ, повідомляє кореспондент УНН.
“Я думаю, що протягом лютого ми представимо цю модель. У нас є напрацювання, я відправив презентацію Прем’єрові минулого тижня, наскільки знаю, він має обговорити цю „архітектуру“ з Президентом, і ми будемо далі рухатись по цьому питанню”, — розповів Дубілет.
Так, на його думку, потрібно відійти від існуючої системи надбавок і премій, замінивши їх змінною частиною окладу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Гончарука — 60 тис., в Авакова — 100: в уряді оприлюднили зарплати членів Кабміну
“... замість цього потрібно робити фіксований оклад плюс якась примійна частина, що прив’язана до твоєї ефективності. Тобто, ... потрібно мати дуже прозорі чіткі правила, яким чином ця змінна частина визначається”, — сказав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єром-міністром Олексієм Гончаруком поставив перед урядом низку завдань, серед яких нова концепція заробітних плат та проведення кадрових змін.