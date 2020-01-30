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Дубилет рассказал, когда представят новую модель начисления зарплат топ-чиновникам

Киев • УНН

 • 18822 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Новую модель начисления заработной платы для руководителей министерств, ведомств и госпредприятий представят в феврале. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ, сообщает корреспондент УНН.

Дубилет рассказал, когда представят новую модель начисления зарплат топ-чиновникам

“Я думаю, что в течение февраля мы представим эту модель. У нас есть наработки, я отправил презентацию Премьеру на прошлой неделе, насколько знаю, он должен обсудить эту „архитектуру“ с Президентом, и мы будем дальше двигаться по этому вопросу", - рассказал Дубилет.

Так, по его мнению, нужно отойти от существующей системы надбавок и премий, заменив их переменной частью оклада.

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“... вместо этого нужно делать фиксированный оклад плюс какая-то премиальная часть, которая привязана к твоей эффективности. То есть, ... нужно иметь очень прозрачные четкие правила, каким образом эта премиальная часть определяется”, - сказал он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером-министром Алексеем Гончаруком поставил перед правительством ряд задач, среди которых новая концепция заработных плат и проведения кадровых изменений.

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