ДТП з українцями в Польщі: у МЗС розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок ДТП, що сталась 1 березня у Польщі з автобусом, в якому перебувало 15 українців, загинув водій. Ще двох українських громадян госпіталізували - наразі в лікарні досі перебуває один. Про це УНН повідомив Заступник Директора департаменту консульської служби Василь Кирилич.
"1 березня в місцевості Тур, Польща, трапилася ДТП за участю автобуса, в якому перебували 15 громадян України. Водій автобуса - громадянин України загинув. 2 гр-н України, за інформацією поліції, госпіталізовані в лікарні в місцевості Поддембіце", - повідомив Кирилич.
За його словами, у зв’язку з ДТП до Польщі виїхав додатковий автобус перевізника.
"За інформацією консула, в лікарні залишається 1 громадянин з легкими ушкодженнями. Планується, що сьогодні він буде виписаний. Консул України підтримує контакт з поліцією, клінікою та громадянами України", - сказав Заступник Директора департаменту консульської служби.
Як повідомляв УНН, автобус з українцями потрапив в ДТП у Польщі.