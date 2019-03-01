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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123751 просмотра

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ДТП с украинцами в Польше: в МИД рассказали детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Вследствие ДТП, котрое произошло 1 марта в Польше с автобусом, в котором находились 15 украинцев, погиб водитель. Еще двух украинских граждан госпитализировали - сейчас в больнице до сих пор находится один. Об этом УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.

"1 марта в местности Тур, Польша, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 15 граждан Украины. Водитель автобуса - гражданин Украины погиб. 2 гражданина Украины, по информации полиции, госпитализированы в больницы в местности Поддембице", - сообщил Кирилич .

По его словам, в связи с ДТП в Польшу выехал дополнительный автобус перевозчика.

"По информации консула, в больнице остается 1 гражданин с легкими повреждениями. Планируется, что сегодня он будет выписан. Консул Украины поддерживает контакт с полицией, клиникой и гражданами Украины", - сказал заместитель директора департамента консульской службы.

Как сообщал УНН, автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.

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