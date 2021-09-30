ДТП з українцями у Польщі: постраждалого виписали з лікарні

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“29 вересня поблизу міста Жгув Лодзького воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України. Від отриманих травм загинули троє українців. Четвертий громадянин був госпіталізований із незначними ушкодженнями. 30 вересня він був виписаний з лікарні”, — розповіли у МЗС.

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Посольство України в Польщі оперативно встановило контакт із польськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, та вживає заходів для інформування рідних загиблих та підготовки репатріації тіл.

Нагадаємо

У середу, 29 вересня У Польщі сталася ДТП з українцями, внаслідок якої троє громадян загинули та один постраждалий перебував у лікарні.

В результаті інциденту загинули троє громадян України — чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка.

Окрім того, 25-річна соба отримала травми.

За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення № 91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.

У результаті авто на великій швидкості в’їхало в електричний стовп і розпалося на дві частини.