ДТП с украинцами в Польше: пострадавшего выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинца, который стал единственным выжившим во время смертельного ДТП в Польше, сегодня выписали из больницы. Сейчас Министерство иностранных дел принимает меры для информирования родных погибших и подготовки репатриации тел. Об этом УНН сообщила пресс-служба МИД.
Цитата
“29 сентября вблизи города Жгув Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. От полученных травм погибли трое украинцев. Четвертый гражданин был госпитализирован с незначительными повреждениями. 30 сентября он был выписан из больницы”, — рассказали в МИД.
Детали
Посольство Украины в Польше оперативно установило контакт с польскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств ДТП, и принимает меры для информирования родных погибших и подготовки репатриации тел.
Напомним
В среду, 29 сентября В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которой трое граждан погибли и один пострадавший находился в больнице.
В результате инцидента погибли трое граждан Украины — мужчины 23 и 25 лет, а также 23-летняя женщина.
Кроме того, 25-летняя соба получил травмы.
По информации полиции, водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы дорогой национального значения № 91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством.
В результате авто на большой скорости въехало в электрический столб и распалось на две части.