ДТП з автобусом у Польщі: п’ятеро постраждалих українців - у важкому стані

КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на зараз у медичних закладах Польщі перебуває 35 громадян України, які постраждали внаслідок ДТП біля міста Кашице, п’ятеро з них перебувають у дуже важкому стані. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла прес-секретар посольства України в Польщі Юлія Бородій, передає УНН.