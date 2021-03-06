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ДТП з автобусом у Польщі: п’ятеро постраждалих українців - у важкому стані

Київ • УНН

 • 30394 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Станом на зараз у медичних закладах Польщі перебуває 35 громадян України, які постраждали внаслідок ДТП біля міста Кашице, п’ятеро з них перебувають у дуже важкому стані. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла прес-секретар посольства України в Польщі Юлія Бородій, передає УНН.

Цитата:

“Автобусом поверталось додому 57 наших співвітчизників. Внаслідок ДТП, що сталась поблизу місцевості Кашице, недалеко від Перемишля, загинуло 5 громадян України, одна особа загинула дорогою до лікарні. Загалом станом на зараз у шпиталях перебуває 35 потерпілих внаслідок ДТП, п’ятеро з них знаходиться у дуже важкому стані”, — повідомила Бородій.

Деталі

Зі слів дипломата, 16 потерпілих було поселено у готелі, їх життю нічого не загрожує, консули працюють над питанням щодо повернення їх в Україну.

“Крім того, здійснюється робота з ідентифікації загиблих і поранених з метою інформування родичів потерпілих”, — зазначила вона.

У посольстві закликали родичів контактувати з генконсульством України в Любліні за номером (+48) 7841 385 55.

Доповнення

Свої співчуття з приводу смертельної аварії висловив сьогодні Президент України Володимир Зеленський.

“Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули — на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги”, — написав Президент у Twitter.

Контекст

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули 6 громадян України.

Пізніше у міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян внаслідок аварії зросла до 35 осіб.

За даними МЗС, консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.

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