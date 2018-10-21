ДТП з артисткою з "Дізель шоу": у мережі з'явилося відео перед поїздкою в автобусі

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У соціальних мережах з'явився відеозапис, на якій зафіксовані останні моменти з акторами "Дизель шоу" перед поїздкою в автобусі, який потрапив в ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnstagram-акаунт my03space