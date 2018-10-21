ДТП з артисткою з "Дізель шоу": у мережі з'явилося відео перед поїздкою в автобусі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У соціальних мережах з'явився відеозапис, на якій зафіксовані останні моменти з акторами "Дизель шоу" перед поїздкою в автобусі, який потрапив в ДТП. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnstagram-акаунт my03space
Відповідне відео знімав актор "Дизель Шоу" Олег Іваниця.
Нагадаємо, сьогодні в столиці пройшла церемонія прощання з актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською, яка загинула вчора в дорожньо-транспортній пригоді.
Вчора, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя".
За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.
Все еще веселые и счастливые Дизель Шоу.... Показывают автобус в котором сегодня погибла Поплавская Марина Францевна.... Если бы она не ехала впереди рядом с водителем то может быть и выжила как и остальные... НО пришел час Марины вернуться домой на Небеса... Нам остается только тут на Земле молиться,помнить,любить ее... #маринапоплавская#поплавская#дизельшоу#актриса#учитель#украина#россия#киев#самара#житомир#львов