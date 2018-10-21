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У Києві попрощалися з загиблою в ДТП артисткою "Дизель Шоу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Сьогодні в столиці пройшла церемонія прощання з актрисою "Дизель Шоу" Мариною Поплавською, яка загинула вчора в дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Дизель шоу".

За інформацією організації, прощання з актрисою пройшло в Києві з 11:00 до 13:00 в приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац".

У прес-службі також уточнили, що в понеділок, 22 жовтня, о 10:30, відбудеться прощання в Житомирі - в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. Пізніше артистку будуть відспівувати в Кафедральному Соборі Святої Софії. В цей же день її поховають на Корбутовском кладовищі на Центральній Алеї.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя".

За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

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