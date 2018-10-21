У Києві попрощалися з загиблою в ДТП артисткою "Дизель Шоу"

За інформацією організації, прощання з актрисою пройшло в Києві з 11:00 до 13:00 в приміщенні МЦКМ "Жовтневий Палац".



У прес-службі також уточнили, що в понеділок, 22 жовтня, о 10:30, відбудеться прощання в Житомирі - в залі Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги. Пізніше артистку будуть відспівувати в Кафедральному Соборі Святої Софії. В цей же день її поховають на Корбутовском кладовищі на Центральній Алеї.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, актриса шоу Марина Поплавська загинула в ДТП по дорозі зі Львова до Києва, ще два актори госпіталізовані "без загроз для життя".



За попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", в якому їхали артисти "Дизель шоу", не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем. За даними поліції, ДТП сталося о 5:55 на 28 км автотраси Київ-Чоп біля села Мила.



