В Киеве попрощались с погибшей в ДТП артисткой "Дизель Шоу"

По информации организации, прощание с актрисой прошло в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец".



В пресс-службе также уточнили, что в понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Позже артистку будут отпевать в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день ее похоронят на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

Напомним, вчера, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни".



По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобілем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Милая.



