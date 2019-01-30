ДТП у центрі Харкова: суд призначив дебати
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Київський районний суд міста Харкова призначив на 6 лютого дебати у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП у центрі Харкова, у якій загинули шестеро людей. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"На 6 лютого, на середу, призначено дебати на 14 годину", - зазначили у прокуратурі.
Крім того, на засіданні розглянули за клопотанням адвоката обвинуваченого Геннадія Дронова відвід експертів Харківського науково-дослідного інституту ім. Бокаріуса.
"Суд вислухав позицію усіх сторін і відмовив у задоволенні клопотання", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, на попередньому судовому засіданні суд заслухав додаткові клопотання учасників процесу перед тим, як перейти до дебатів. Суд задовольнив клопотання адвоката Дронова щодо виклику експертів Харківського науково-дослідного інституту для розгляду питання щодо їх відводу.
Раніше суддя у кримінальному провадженні про смертельну ДТП у центрі Харкова заявив, що суд майже закінчив судовий розгляд.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.