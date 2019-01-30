ДТП в центре Харькова: суд назначил дебаты
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Киевский районный суд Харькова назначил на 6 февраля дебаты в уголовном производстве по смертельному ДТП в центре Харькова, в которой погибли шесть человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"На 6 февраля, на среду, назначены дебаты на 14 часов", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, на заседании рассмотрели по ходатайству адвоката обвиняемого Геннадия Дронова отвод экспертов Харьковского научно-исследовательского института им. Бокариуса.
"Суд выслушал позицию всех сторон и отказал в удовлетворении ходатайства", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в судебном заседании суд заслушал дополнительные ходатайства участников процесса перед тем, как перейти к дебатам. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова по поводу вызова экспертов Харьковского научно-исследовательского института для рассмотрения вопроса об их отводе.
Ранее судья в уголовном производстве о смертельном ДТП в центре Харькова заявил, что суд почти закончил судебное разбирательство.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.